Школе №20 в Ижевске присвоят имя Михаила Калашникова

Ижевской МБОУ «СОШ №20» присвоят имя конструктора Михаила Калашникова. Соответствующее решение приняли на заседании комиссии содействия охране памятников истории и культуры, наименованию и переименованию улиц, после рассмотрения ходатайства директора школы.

«В России есть шесть образовательных организаций, носящих имя Михаила Тимофеевича Калашникова, и, уверен, что в нашем городе такая школа обязательно должна быть». Обращение было единогласно поддержано»,— отметил председатель комиссии, замглавы города по социальной политики Дмитрий Чистяков. Он добавил, что это актуально для новой школы, которая будет иметь инженерную направленность, и символично в год 100-летия со дня рождения конструктора.

Кроме того, комиссия поддержала обращение ректора ИжГТУ, который предложил установить в сквере Михаила Калашникова памятник «Оружейникам Удмуртии, героям трудового фронта в годы Великой Отечественной войны 1941-1945». Этот памятник стал одним из пяти проектов-победителей всероссийского конкурса «Культурный след».