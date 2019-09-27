В Челябинской области запустят мобильный сервис «Вывоз мусора»

Жители Челябинской области смогут сообщать о переполненных мусорных контейнерах или несанкционированных свалках в онлайн-режиме через мобильное приложение. Презентация нового сервиса состоялась 26 сентября, сообщает пресс-служба регионального министерства экологии.

В приложении с помощью геометки можно указать расположение объекта жалобы, прикрепить реальное фото переполненного бака или свалки и написать текстовое примечание. Эти данные напрямую попадут в работу регионального оператора по обращению к ТКО – ООО «Центр коммунального сервиса» (ЦКС). Запуск сервиса планируется в ближайшие недели в челябинском, магнитогорском и карабашском кластерах – там, где работает ЦКС. Оно бесплатно и доступно для скачиваний в Apple Store и Google Play.

Приложение разработала компания «Интерсвязь» по предложению инициативной группы НТИ EcoNet при поддержке минэкологии области и регоператора. По мнению авторов, новая система не только повысит эффективность работы регоператора, но и поможет муниципальным властям в мониторинге ситуации. Разработчики утверждают, что система легко справится с большим количеством запросов. В дальнейшем планируется распространить сервис по всему региону, подключив других регоператоров.