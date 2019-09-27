На строительство домов в сельских усадьбах Кубани выделят по 3 млн рублей

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края поддержали поправки в региональный закон, регулирующий деятельность сельских усадеб на Кубани. Документ парламентариям представил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани Федор Дерека.

По словам министра, данный закон действует в регионе с 2012 года и ранее предполагал выделение фермерам на строительство жилого дома в малых сельских населенных пунктах 1 млн руб. господдержки. При этом сумма поддержки не должна была превышать 70% от расчетной стоимости жилого строительства. На строительство хозяйственных построек, производственных сооружений и инженерной инфраструктуры так же выделялся 1 млн руб. при условии, что финансовое обеспечение строительства не превышает 70% затрат на него.

Принятые депутатами поправки предусматривают увеличение объема финансирования строительства домов в малых сельских населенных пунктах до 3 млн руб. Выделяемая на возведение домов и хозяйственных построек сумма теперь не сможет превышать 90% от сметы того или иного объекта.

Василий Хитрых