Бывшему вице-спикеру гордумы Ижевска Василию Шаталову продлили срок заключения под стражей

Устиновский райсуд Ижевска продлил бывшему вице-спикеру гордумы Василию Шаталову меру пресечения в виде заключения под стражей до 12 декабря 2019 года. В настоящее время суд исследует доказательства, представленные стороной защиты, сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Напомним, что СК России предъявил обвинения в мошенничестве Василию Шаталову в июле 2015 года. По версии следствия, господин Шаталов добивался финансирования для детско-юношеской школы по конному спорту, директором которой работала его супруга Яна Кузнецова. По версии следствия, госпожа Кузнецова заключала контракты с подконтрольными бывшему вице-спикеру гордумы Ижевска фирмами на предоставление школе трасс и полей для занятий конным спортом. В реальности, полагают следователи, деньги, выделенные из бюджета города, похищались. Ущерб составил более 28 млн руб. В декабре 2018 года суд изменил меру пресечения в отношении Василия Шаталова с домашнего ареста на заключение под стражу в связи с тем, что он неоднократно игнорировал требования сотрудников УФСИН явиться в суд, носить электронный браслет системы электронного мониторинга и предоставить доступ сотрудников УФСИН к месту содержания, а также не уведомил их о своем месте нахождения и скрылся. Затем господин Шаталов был найден и помещен в СИЗО.