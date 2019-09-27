В Екатеринбурге самый большой спрос на пекарей и программистов

На каждые 100 вакансий пекарей в Екатеринбурге приходится лишь 38 резюме соискателей, говорится в исследовании сервиса Работа.ру. Это самая дефицитная профессия в городе. Кроме того, высокий спрос на сортировщиков и программистов, которые специализируются на создании корпоративных сайтов, интернет-магазинов и web-приложений. В топ-10 самых дефицитных специалистов вошли также инженеры-проектировщики, инженеры-технологи, водители, менеджеры по продажам, воспитатели детского сада, рабочие и сварщики.

В марте портал Зарплата.ру фиксировал в Екатеринбурге повышенный спрос на таксистов: количество вакансий для таксистов за два года выросло в три раза, с начала 2018 года – в два с лишним раза.