Саудовская Аравия впервые выдаст туристические визы

Саудовская Аравия объявила о введении туристических виз для иностранцев из 49 стран, полный список которых будет опубликован 27 сентября. Визу в королевство можно будет приобрести онлайн за $80, доступ в Мекку и Медину, считающиеся у мусульман священными городами, для иностранцев будет ограничен, указывает Reuters.

Глава совета директоров Генерального управления по туризму и национальному наследию Саудовской Аравии Ахмед аль-Хатиб сообщил агентству, что запрет на распитие алкогольных напитков, действующий в королевстве, будет распространен и на иностранных туристов. При этом иностранки, посещающие королевство, не будут должны носить абайю (длинное традиционное арабское платье свободного кроя, как правило, черного цвета), достаточно «скромной одежды». Кроме того, женщины смогут посещать Саудовскую Аравию без сопровождения родственников мужского пола.

О том, как Саудовская Аравия собирается развивать туризм,— в публикации “Ъ” «Принц берет в руки бразды направления».