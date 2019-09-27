Объем сельхозпродукции на Кубани в 2018 году снизился на 3,6%

Объем продукции сельского в Краснодарском крае в 2018 году, по предварительной оценке Краснодарстата, составил 382,5 млрд руб. К уровню 2017 года в сопоставимых ценах этот показатель снизился на 3,6%.

Уточняется, что 61,7% сельхозпродукции на Кубани произвели в минувшем году сельскохозяйственные организации, 19,4% - хозяйства населения и 18,9% - крестьянские (фермерские) хозяйства. В хозяйствах всех категорий произошло в 2018 году на 4,2% снижение выпуска продукции растениеводства и на 2,8% увеличение выпуска животноводческой продукции. Причем, животноводство выросло как в сельхозорганизациях (3,7%), так и в хозяйствах населения (1,5%), и в фермерских хозяйствах (3,1%).

Для сравнения: объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех сельхозпроизводителей Республики Адыгея в 2018 году снизился по сравнению с 2017 годом на 1,8% и составил 21,9 млрд руб.

Василий Хитрых