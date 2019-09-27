Группа ЭПМ останавливает производство анодов в Челябинске

АО «ЭПМ – Челябинский электродный завод» (входит в группу ЭПМ) объявил об остановке производства анодов с 1 октября. Как сообщают в пресс-службе предприятия, решение связано с «крайне неблагоприятной конъюнктурой на мировом рынке углеграфитовой продукции, в частности, анодных блоков, которые являются основной продукцией завода».

В сообщении производителя уточняется, что менее чем за год стоимость анодов ЭПМ-ЧЭЗ упала более чем на 30%. Предприятие оказалось убыточным, а дальнейшее производство – нерентабельным. Это произошло из-за закупочной политики потребителей, ориентирующихся в первую очередь на активно демпингующих китайских производителей.

Остановка производства будет постепенной и продлится до конца года. Контрагентам и клиентам уже выслали уведомления, сроки выполнения контрактов были скорректированы в соответствии с планом приостановки работы предприятия.

Почти четверть работников завода переведут на другое челябинское предприятие группы – «Донкарб Графит». Остальным сотрудникам, попавшим под сокращение, предложат вакансии на заводах холдинга в других регионах.