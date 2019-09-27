«Пермские медведи» одержали первую победу в чемпионате

Гандболисты «Пермских медведей» одержали сенсационную победу в рамках розыгрыша чемпионата страны среди команд суперлиги. На старте турнира команда Пермского края потерпела четыре поражения подряд. В матче против столичного «Спартака», который в прошлом сезоне стал вице-чемпионом, шансов победить у «Пермских медведей» так же было не много. Тем не менее, команда смогла собраться и одержать победу 28-25. После пяти туров подопечные Валентина Бузмакова занимают девятое место в турнирной таблице.