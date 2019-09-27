СКЭК повторно добилась банкротства предприятия ЖКХ в Кузбассе

Арбитражный суд Кемеровской области признал банкротом ООО «Главное управление предприятий жилищно-коммунального хозяйства города Березовский» из-за долга в 23,18 млн руб. По материалам суда, в отношении управления открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев.

Процедура инициирована Северо-Кузбасской энергетической компанией (СКЭК), которая ранее уже добивалась банкротства должника. Как говорится в деле, в первый раз суд признал банкротом ГУП в январе 2018 года из-за просроченной свыше трех месяцев задолженности перед СКЭК в размере 46,1 млн руб. В апреле 2018 года конкурсные кредиторы с требованиями на сумму свыше 91 млн руб. и должник заключили мировое соглашение. Суд утвердил его и прекратил производство по делу. По условиями соглашения, кредиторы в случае исполнения должником графика исполнения обязательств (с апреля 2018 года по февраль 2021 года) частично прощают ему долги (25%). В марте этого года СКЭК снова обратилась в арбитраж, а тот вновь удовлетворил его.

Главное управление предприятий жилищно-коммунального хозяйства города Березовский более 8 лет выполняет услуги и работы по управлению многоквартирными домами. 99% в уставном капитале принадлежит местной компании ТДК (бенефециар —Татьяна Петракова), еще 1% — Вячеславу Чайковскому. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2018 году выручка ГУП составила 20,9 млн руб. при чистом убытке в 4,9 млн руб.

СКЭК — многопрофильная управляющая компания предприятиями ЖКХ Кузбасса. Образована в 2003 году по инициативе экс-губернатора Амана Тулеева. Оказывает услуги холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и горячего водоснабжения, услуги по транспортировке электроэнергии. Единственный владелец СКЭК — кемеровское АО «Ресурс». Выручка компании в 2018 году превысила 5,1 млрд руб., чистая прибыль — 575,3 млн руб.

Юрий Зуев