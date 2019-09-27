ЖФК «Звезда-2005» за год в девять раз снизил прибыль

ЖФК «Звезда-2005» отчитался о финансовых результатах. По данным «СПАРК-Интерфакс», ПРОО «ЖФК „Звезда-2005“» в 2018 году отчитался о выручке в 108 тыс. руб. и прибыли в 12 тыс. руб. Годом ранее выручка составляла 310 тыс. руб., а прибыль — 112 тыс. руб. Президентом клуба значится Виктор Засульский. При этом ОО «ЖФК „Звезда-2005“», президентом которого является Елена Котова, не публикует данные о результатах финансовой работы. Напомним, «Звезда-2005» представляет Пермь. В 2017 году команда стала чемпионом страны, а в 2018-м — бронзовым призером.