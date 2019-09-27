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Сибирская политика

Теплоход с двумя баржами сел на мель в Томской области

Прокуратура проводит проверку по факту инцидента, произошедшего с теплоходом на реке Васюган в Томской области, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. По данным ведомства, во время движения по реке теплохода с двумя гружеными баржами произошел обрыв троса рулевого управления. В результате судно село на мель в 20 км от поселка Рабочий и оказалось частично затоплено. «Никто не пострадал, утечки и утраты груза не имеется»,— говорится в сообщении прокуратуры, которая проводит проверку соблюдения законодательства о безопасной эксплуатации внутреннего водного транспорта.

Илья Николаев


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