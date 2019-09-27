Минобороны провело пуск крылатой ракеты из комплекса «Бастион» на Чукотке

Российские военные провели учебный пуск крылатой ракеты «Оникс» из берегового комплекса «Бастион» на Чукотке, заявили в Минобороны. Полет ракеты прошел в штатном режиме. Безопасность стрельб обеспечивали около 10 боевых кораблей и судов Тихоокеанского флота, а также самолеты морской авиации.

«Впервые в истории расчет берегового комплекса "Бастион" Тихоокеанского флота выполнил пуск крылатой ракеты "Оникс" с территории Чукотского автономного округа. <…> В установленное время она успешно поразила судно-мишень на дистанции более 200 км»,— приводит «Интерфакс» сообщение департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны.

В военном ведомстве добавили, что пуск «Оникса» проводился в рамках плана боевой подготовки ракетного соединения войск и сил на северо-востоке России.

В марте глава Минобороны Сергей Шойгу представил итоги работы своего ведомства за последние шесть лет. Министр отчитался, в частности, об увеличении поставок новых типов вооружений в войска и укомплектовании армии контрактниками.

Подробности — в публикации “Ъ” «Сергей Шойгу отчитался о проделанной работе».