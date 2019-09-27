Telesport запустит видеосервис для показа спортивных соревнований

В октябре заработает видеосервис Telesport, который будет транслировать крупные спортивные события, сообщил газете «Ведомости» генеральный продюсер Telesport Group Илья Рустамов. По его словам, сервис эксклюзивно покажет чемпионаты Испании и Италии по футболу, Кубки Италии и Испании по футболу, чемпионаты мира и Европы по борьбе, ЧМ по спортивной и художественной гимнастике.

Господин Рустамов уточнил, что в отдельных случаях трансляции будут доступны и на сторонних сайтах. Кроме того, показ некоторых мероприятий видеосервис разделит с телеканалами. В частности, матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года также будет транслировать «Первый канал».

Сумму общих затрат на покупку трансляций в компании не раскрыли. По словам источников «Ведомостей», права на показ чемпионата Европы по футболу обошлись Telesport в €25 млн.

В компании рассчитывают, что большую часть выручки видеосервису будет приносить реклама. Около трети доходов сервис должен заработать на подписке (она составляет 300 руб. в месяц).

Как TeleSport запустила мужской спортивный канал «Сила ТВ», читайте в материале “Ъ”.