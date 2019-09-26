АЛРОСА купила крупнейшего производителя бриллиантов в России

Росимущество и АЛРОСА заключили договор купли-продажи 100% акций «ПО "Кристалл"», которые находились в федеральной собственности. Сумма сделки составила 1,886 млрд руб.
«ПО "Кристалл"» — крупнейший в России производитель бриллиантов и главный экспортер бриллиантов из РФ. В Росимуществе предполагают, что сделка с АЛРОСА «позволит повысить конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность объединенной компании». Работа над сделкой шла почти два года.
Подробности сделки — в материале “Ъ” «АЛРОСА заглянет в "Кристалл"».
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