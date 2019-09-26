Кредитный портфель ВТБ в Тамбовской области вырос на 15%

По итогам работы банка в первом полугодии 2019 года кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ в Тамбовской области вырос на 15%, до 18,7 млрд рублей. Объем привлеченных средств физических и юридических лиц на отчетную дату составил 11,1 млрд (+4%).



Корпоративный портфель займов за шесть месяцев 2019 года увеличился на 18%, до 9,9 млрд рублей. Преимущественная часть из них приходится на малый и средний бизнес. Основу портфеля данного сегмента составили предприятия следующих отраслей: пищевая промышленность и сельское хозяйство (45%), торговля (26%), нефть, газ, химия и нефтехимия (16%). В рамках государственных программ поддержки предпринимателей тамбовский ВТБ нарастил объем льготного кредитного портфеля почти до 4 млрд рублей (+25% к началу года). Количество клиентов - юридических лиц на отчетную дату превысило 2 тысячи.

Розничный кредитный портфель ВТБ в Тамбовской области по итогам полугодия увеличился на 12%, до 8,8 млрд рублей. Наибольшая доля приходится на кредиты наличными — 4,7 млрд рублей, прирост за шесть месяцев — 15%. Ипотечный портфель на отчетную дату составил 3,2 млрд рублей (+10%), автокредитования — 445 млн рублей.

Объем выдачи розничных займов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос на 5% и составил 1,1 млрд рублей. Основную долю занимают кредиты наличными – 700 млн млрд рублей (+3% к аналогичному показателю 2018 года). За первое полугодие банк выдал 353 млн рублей займов по ипотеке (+10%), автокредитов — 75 млн рублей.

Управляющий ВТБ в Тамбовской области Евгения Левина отметила: «Согласно стратегии ВТБ наш главный приоритет — клиентоориентированность. Поэтому мы всегда учитываем потребности и пожелания каждого клиента, стараемся предложить широкую продуктовую линейку и индивидуальный подход в решении финансовых задач. Банк продолжает совершенствовать сервисы и технологии, направленные на поддержку как региональных предприятий, так и жителей нашей области».