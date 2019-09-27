Свидетельское наказание

В Октябрьском суде Уфы, где слушается дело о превышении полномочий (ст. 286 УК РФ) бывшим вице-мэром по строительству Александром Филипповым и экс-главой управления капстроительства Маратом Гареевым, выступил бывший подчиненный господина Филиппова Рустам Нурисламов. Экс-сотрудник управления земельных ресурсов дал показания как свидетель защиты. Он часто отводил внимание от действий подсудимых и привлекал его к указаниям и действиям бывшего сити-менеджера Уфы, а ныне сенатора Ирека Ялалова.

Рустам Нурисламов, занимавший с мая 2014 до мая 2017 годов должность заместителя начальника управления земельных и имущественных отношений мэрии Уфы (УЗИО), вчера дал свидетельские показания по делу своего бывшего руководителя — вице-мэра по строительству Александра Филиппова и экс-начальника управления капитального строительства Марата Гареева. Господина Нурисламова в суд пригласила сторона защиты. Он сообщил, что руководил в мэрии работой правового управления, когда в 2013 году впервые встал вопрос законности совмещения федеральной программы расселения ветхого и аварийного жилья с муниципальной программой развития застроенных территорий.

Бывшим чиновникам, напомним, инкриминируют необоснованное включение в федеральную программу «Жилище» ветхого фонда из кварталов, переданных по договорам развития застройщикам. Договоры развития, как сообщало следствие, предусматривали расселение аварийных домов девелоперами или, если это сделает бюджет, возмещение этих расходов. Фактически снос был профинансирован из бюджета, а компенсацию на момент передачи уголовного дела в суд бюджет не получил. Ущерб казне от действий господ Филиппова и Гареева следствие оценило в 1,2 млрд руб.

Рустам Нурисламов рассказал, что в 2013 году обсуждал тему законности совмещения программ с начальником правового управления мэрии Русланом Тухватшиным. Тот, по словам свидетеля, сделал вывод, что совмещение программ законно «с учетом сложившихся взаимоотношений между городом, застройщиками и Фондом содействия реформированию ЖКХ». Эта позиция была доведена до сити-менеджера Ирека Ялалова, отметил свидетель.

Договоры развития не накладывали на застройщиков обязательств расселять ветхое жилье, опроверг версию следствия свидетель на вопрос адвоката Рустэма Асянова. Застройщики должны были компенсировать расходы бюджета жилыми помещениями или уплатить выкупную стоимость расселенных квартир.

На вопрос господина Филиппова о том, есть ли законная возможность обязать застройщика расселить жилье, свидетель ответил, что нет. Строительные компании, заявил он, становились «заложниками» администрации на территориях с ветхими домами, потому что власти вовремя их не расселяли.

На протяжении процесса Рустам Нурисламов несколько раз сообщал, что руководство препятствовало ему исполнять должностные обязанности. Так, по его словам, еще в мае 2016 года застройщикам были направлены уведомления с требованием компенсировать бюджету стоимость расселенных квартир. Эти требования исполнило только МУП ИСК, перечислив указанную сумму, и компания «СтройТЭК» (передала мэрии эквивалентные по стоимости помещения). Еще 12 застройщиков ничего не ответили или попросили обосновать размер компенсаций. А когда пришло время обращаться в суд, правовое управление во главе с Русланом Тухватшиным отказалось заниматься этим вопросом, и вице-мэр Филиппов передал эти полномочия управлению земельных ресурсов, отметил господин Нурисламов.

Но и глава управления Раиль Еникеев, заявил свидетель, не был заинтересован в обращении в суд. «Сотрудники нашего управления не предоставляли мне договоры мены и договоры развития застроенных территорий. Из-за этого подача исков начала затягиваться»,—пожаловался господин Нурисламов, добавив, что Раиль Еникеев в конце концов заявил, что «документы для подготовки исков передавать не будет, иски о взыскании компенсации с застройщиков подаваться не будут».

Александр Филиппов после этого, по словам свидетеля, предложил Раилю Еникееву уволиться. Однако глава управления сказал, что «эта позиция согласована с Иреком Ялаловым».

«Несмотря на противодействие», продолжил свидетель, он решил завершить работу по подготовке исков в суд, хотя руководство склоняло его к увольнению. «Юристы УЗИО эти иски подготовили, а Александр Филиппов их подписал»,— отчитался он. Поняв, что процедура запущена, а «возможность отказаться от иска у недобросовестных сотрудников администрации была исключена», в мае 2017 года Рустам Нурисламов, по его словам, написал заявление об уходе по собственному желанию. Стоит отметить, что к тому времени сам Александр Филиппов был уволен с формулировкой «в связи с утратой доверия».

На вопрос гособвинителя о том, обсуждало ли УЗИО с застройщиками вариант расторжения договоров развития за их неисполнение, свидетель ответил, что такой вопрос не обсуждался вообще, и Ирек Ялалов требовал все вопросы, связанные с девелоперами, «решать только по его прямому указанию». Из этого свидетель сделал вывод, что «мэр города в определенном смысле от них (от застройщиков.— „Ъ“) зависит»: «Они его нанимают (будучи депутатами горсовета.— „Ъ“), заключают с ним контракт. Ирек Ялалов всегда относился к ним очень осторожно, с определенным пиитетом. Поэтому невозможно представить ситуацию, при которой у него был бы конфликт с застройщиками»,— сообщил он.

Показания суду вчера также дал бывший первый заместитель председателя госкомстроя республики (в июле 2011 — декабре 2016 года) Николай Гавва, который контролировал ход строительства объектов для переселения жителей аварийных домов. На вопрос защиты подсудимых, кто подписывал заявки Уфы на выделение бюджетного финансирования по программе «Жилище», он сообщил, что на уровне города это был Ирек Ялалов, а на уровне республики — тогдашний глава региона Рустэм Хамитов.

В конце процесса суд по ходатайству защиты приобщил к материалам дела апелляционное постановление Верховного суда Башкирии от 13 сентября 2018 года, которым был отменен приговор Александру Филиппову по делу о неуплате налогов со сделки от продажи компании «Автореал». Дело, напомним, было направлено назад, в прокуратуру.

7 октября суд планирует провести допрос подсудимых, а затем перейти к прениям сторон.

Влада Шипилова