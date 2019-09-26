РБК: Козак разработал свою версию проекта «инвестиционного кодекса»

Вице-премьер Дмитрий Козак подготовил свой вариант законопроекта о защите инвестиций, сообщает РБК со ссылкой на источники. Ранее он критиковал версию так называемого инвестиционного кодекса от Минфина. По общей идее инвесторам должны предоставлять комплекс льгот по заявительному принципу. Это касается в том числе гарантии неизменности государственного и тарифного регулирования.

Господина Козака в законопроекте Минфина не устроил избирательный подход по предоставлению государственной поддержки и механизмы индивидуальных соглашений с бизнесом.

Вице-премьер предлагает запретить относить государственные контракты к коммерческой тайне, исключения могут установить только федеральным законом. Он также считает, что необходимо сделать обязательным финансово-экономическое обоснование и оценку от правительства по затратам. Что касается принципа неизменности, то господин Козак хочет, чтобы он действовал не только на налоговый режим, но и на сроки строительства транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры в программах естественных монополий. Однако версия Дмитрия Козака не предполагает гарантий неизменности тарифов естественных монополий для инвесторов.

По данным РБК, расходятся в двух проектах терминология, сроки реализации инвестпроектов и минимальная сумма. Минфин предлагает установить необходимость инвестиций в 10 млрд руб. на срок в 20 лет, Дмитрий Козак — 15 млрд руб. на десять лет. Вице-премьер предлагает не вводить новые термины, тогда как Минфин настаивает на введении ряда новых понятий.

Подробнее о версии «инвестиционного кодекса» от Минфина — в материале “Ъ” «Закон о щедропользовании».