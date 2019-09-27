ФСБ пришла на помощь

Сотрудники областного УФСБ задержали полковника полиции — заместителя начальника пятого отдела управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Самарской области Екатерину Маслакову. Ее подозревают в мошенничестве. По версии силовиков, она за 350 тыс. руб. пообещала помочь дознавателю седьмого отдела полиции Куйбышевского района избежать грозившей уголовной ответственности за фальсификацию доказательств. Следователями установлено, что полковник Маслакова планировала по-своему распорядиться деньгами и не собиралась помогать коллеге. По мнению юристов, полковнику полиции грозит ст. 159 УК РФ, максимальное наказание по которой — шесть лет лишения свободы.

Как сообщили источники „Ъ“, сотрудники регионального УФСБ 17 сентября задержали полковника полиции — заместителя начальника пятого отдела управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Самарской области Екатерину Маслакову. Задержание произошло после того, как она получила 350 тыс. руб. от семьи своего коллеги — дознавателя седьмого отдела полиции Куйбышевского района.

Сотруднику райотдела грозит уголовная ответственность за фальсификацию доказательств. Полковник Маслакова обещала за вознаграждение помочь подозреваемому избежать наказания. Но, по версии силовиков, делать она этого не планировала, а деньги собиралась потратить по своему усмотрению.

На сайте областного ГУ МВД личных данных Екатерины Маслаковой найти не удалось, однако известно, что она является супругой прокурора Куйбышевского района Андрея Маслакова. Как рассказали „Ъ“ в региональном главке, после случившегося начальник ГУ МВД по области Александр Винников приказал провести служебную проверку. «Если вина сотрудницы будет установлена, она будет уволена из ОВД по дискредитирующим обстоятельствам, а ее руководство привлечено к строгой дисциплинарной ответственности»,— отметили там.

Выяснить, избрана ли мера пресечения подозреваемой и признает ли она вину, „Ъ“ не удалось — в СУ СК РФ по Самарской области не стали комментировать задержание Екатерины Маслаковой.

Юристы сходятся во мнении, что ей грозит уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество), предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы на шесть лет. «Наиболее вероятным сценарием сейчас выглядит квалификация действий сотрудника полиции в качестве мошеннических, поскольку реально она в силу закона не имела возможности как-то повлиять на вопрос привлечения к ответственности дознавателя. Это попросту было не в ее компетенции. Исключением будет случай, если УФСБ получило информацию о том, что незаконное вознаграждение должно было уже передаваться в адрес компетентного должностного лица, а это уже говорит о наличии коррупционного фактора»,— поясняет партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий ­Горбунов.

Как добавляет руководитель практики уголовного и административного права НЮС «Амулекс» Алена Зеленовская, поскольку задержанная не успела распорядиться переданной суммой, преступление считается не оконченным, в таком случае срок лишения свободы может оставить четыре с половиной года. Оба юриста считают, что если вина Екатерины Маслаковой будет доказана, ее супруг, вероятно, не сможет продолжить карьеру в правоохранительных органах.

В конце прошлого года за схожее преступление под арест отправили полковника юстиции — руководителя отдела по расследованию преступлений в сфере экономики ГСУ ГУ МВД по Самарской области Веру Рабинович. Ее заподозрили в получении части взятки в 2,5 млн руб. от общей суммы в 20 млн руб. через двух посредников за обещание повлиять на уголовное дело, по которому предложивший взятку являлся ­потерпевшим.

Как сообщил следственный орган, реальной возможности повлиять на ситуацию у Веры Рабинович не было. Уголовное дело сначала возбудили по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), но потом статью обвинения переквалифицировали на получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). На днях уголовное дело передали в суд. Бывшей начальнице полиции грозит до 15 лет лишения свободы. Свою вину бывший правоохранитель не признала.

Сабрина Самедова