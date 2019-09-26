США наложили санкции на Рауля Кастро за поддержку Николаса Мадуро

США приняли решение о введении санкций в отношении первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро и его детей, сообщает Reuters. Ограничительные меры были введены из-за поддержки кубинским лидером президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
В ведомстве уточнили, что причиной введения санкций стала причастность господина Кастро, как главнокомандующего армией Кубы, к «поддержке режима Мадуро через насилие, запугивание и репрессии». Также власти США обвиняют Рауля Кастро в причастности к грубым нарушениям прав человека в Венесуэле, включая пытки.
Напомним, с января 2019 года в Венесуэле установился режим двоевластия: председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны до проведения в стране легитимных выборов. Его поддержали США, несколько стран Латинской Америки и большинство стран Европы. Россия, Китай, Турция и Куба считают легитимным президента Николаса Мадуро.
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