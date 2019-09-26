Росприроднадзор проверит ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

С 26 сентября сотрудники департамента Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу приступили к проверке ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Проверка является плановой и продлится до середины октября.

Проверки проводятся при участии специалистов ФГБУ «ЦЛАТИ по СЗФО» для сопровождения госконтроля и отбора проб.

В департаменте Росприроднадзора добавили, что в прошлом году три объекта ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» были включены в перечень негативно воздействующих на окружающую среду объектов, утвержденный Минприроды.