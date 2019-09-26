В Самаре бывший судебный пристав-исполнитель получил условный срок за мошенничество

В Самаре суд признал бывшего судебного пристава-исполнителя Кировского района Дамира Измайлова виновным в мошенничестве по ч. 3 ст. 159 УК РФ, сообщает СУ СКР по региону.

«Следствием и судом установлено, что в 2018 году пристав получил от гражданина 80 тыс. руб. от предполагаемой суммы в 100 тыс. руб. за незаконное бездействие – не принятие мер принудительного взыскания по исполнительному производству о коммунальной задолженности на сумму более 45 млн руб.»,– сказано в сообщении.

Деньги перечислялись частями на банковскую карту злоумышленника.

Советский районный суд приговорил Дамира Измайлова к трем годам лишения свободы условно. Максимальное наказание по статье 159 уголовного кодекса предусматривает шесть лет лишения свободы.

Сабрина Самедова