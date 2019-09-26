Московское ООО «Авин» выкупит долги «Воронежавтодора» в 247 млн рублей

Арбитражный суд Воронежской области удовлетворил заявление московского ООО «Автоматизация. Инжиниринг» («Авин») о намерении погасить требования к занимавшемуся строительством дорог ОАО «Воронежавтодор» в 247 млн руб. Об этом сообщается в решении суда. ОАО «Воронежавтодор» имел задолженности перед 15 контрагентами.

Конкурсный управляющий «Воронежавтодора» Андрей Фролов предположил, что выкуп осуществляется для получения контроля над имуществом: «Исходя из моей практики, если человек хочет получить имущество банкротившейся компании, то он выкупает все требования и обретает контроль над активом». Господин Фролов также сообщил, что возобновление деятельности компании возможно, но это зависит от наличия госконтрактов и нового руководства: «Все-таки ОАО может заниматься не только строительством и ремонтом дорог, но и, например, сдачей оборудования в аренду».

Напомним, что арбитражный суд Воронежской области признал ОАО «Воронежавтодор» в 2018 году банкротом. С иском в арбитражный суд обратился банк «Открытие» с требованием в размере 155,6 млн руб. После чего с исковое заявление также подала инспекция ФНС, которой ОАО задолжало 28,4 млн руб. В апреле 2018 года долговые обязательства ОАО у банка выкупил принадлежащий правительству Воронежской области центр дорожного строительства «Дорога».

По данным Kartoteka.ru, ООО «Автоматизация. Инжиниринг» зарегистрирована в Москве в 2014 году. Генеральный директор — Леонид Ионкис. Уставной капитал — 50 тыс. руб. Выручка в 2016 году составила 348 тыс. руб.

ОАО «Воронежавтодор» зарегистрировано в Воронеже в 1996 году. Основная сфера деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Как следует из инвентаризационных описей, балансовая стоимость активов компании составляет 45,3 млн руб. Имущество «Воронежавтодора» составляют 937 единиц транспортных средств и оборудования, а также 113 зданий, сооружений и помещений по всей Воронежской области. Выручка компании в 2015 году составила 681,4 млн руб., чистая прибыль — 1,73 млн руб. По собственным данным, на содержании компании находилось около четверти дорожной сети области — примерно 2,4 тыс. км. За время существования компания построила 5 тыс. км дорог.

Виталий Коцюба