Объявлен тендер на проектирование вестибюля станции метро «Фрунзенская»

ГУП «Петербургский метрополитен» объявил тендер на разработку проектной документации для реконструкции вестибюля станции метро «Фрунзенская» с заменой эскалаторов и созданием единого диспетчерского центра. Максимальная сумма контракта составляет 208,2 млн рублей.

Итоги закупки будут подведены 18 октября. Победитель тендера должен будет подготовить документацию не позднее 25 декабря 2021 года.

Напомним, что несколько лет назад в Петербурге уже объявляли конкурс на проектирование вестибюля «Фрунзенской». Предварительный проект здания подготовила компания Suert, известная на рынке разработкой эскизов для станции метро «Горьковская», ТРК «Пик» и «Пик-2». Затем проектированием занималось ОАО «НИПИИ «Ленметрогипротранс».