Топ-менеджер «Татнефти» стал управляющим директором банка «Зенит»

Начальник управления развития и корпоративного сопровождения стратегических проектов «Татнефти», старший вице-президент банка «Зенит» Александр Тищенко назначен главным управляющим директором кредитной организации.

Как пояснили «Ъ-Казань» в пресс-службе «Зенита», это новая должность, не входящая в структуру правления банка. Господин Тищенко «будет отвечать за реализацию бизнес-стратегии банковской группы», отметили в пресс-службе.

В банке добавили, что Александр Тищенко «осуществлял контроль за деятельностью банковской группы "Зенит" со стороны ключевого акционера – ПАО "Татнефть"» и с июня сам является акционером. Как сообщалось, он выкупил 5,8% акций банка "Зенит" у компания Fletcher Group Holdings Владимира Лисина.

Ранее господин Тищенко пояснял «Интерфаксу», что приобретение доли в банке «Зенит» является его личной инициативой и инвестицией. «Верю в то, что группа будет развиваться, поэтому считаю разумными личные инвестиции в акции "Зенита"»,- отмечал он.

71,9% акций банка «Зенит» принадлежат «Татнефти». В банковскую группу «Зенит» входят Липецккомбанк, Спиритбанк, банки «Девон-кредит» и «Зенит Сочи». До середины 2020 года их предполагается присоединить к банку «Зенит».

"Ъ-Казань"