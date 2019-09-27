В иркутское УФАС направлена жалоба из-за нормативов на вывоз мусора для юрлиц

В управление ФАС по Иркутской области направлена жалоба на министерство жилищной политики региона, которое передало функции по проведению замеров для определения нормативов накопления твердых бытовых отходов (ТБО) регоператору «РТ-НЭО Иркутск». Заявителем выступил предприниматель Алексей Жемчужников (копия жалобы есть в распоряжении „Ъ“). В своем заявлении господин Жемчужников просит УФАС признать министерство ЖКХ нарушившим п. 3 ст. 15 ФЗ «О защите конкуренции», а также проверить обоснованность передачи им своих полномочий на проведение замеров ТБО региональному оператору. Напомним, в Иркутском областном суде рассматривается коллективный иск предпринимателей к министерству ЖКХ, установившему, по мнению заявителей, очень высокие нормативы по ТБО. В некоторых случаях платежи за вывоз мусора у юридических лиц выросли в десятки раз.

Екатерина Еременко