Ушли из зоопарка

Губернатор Пермского края принял ряд неожиданных кадровых решений, касающихся регионального кабмина. В правительстве появилась должность министра строительства, которую занял замруководителя минстроя Андрей Колмогоров. Ранее должности руководителя минстроя и первого вице-премьера были совмещены. Также сменился начальник регионального управления капитального строительства. Собеседники, близкие к правительству, предполагают, что кадровые перестановки могут быть связаны с интересом правоохранительных органов к работе строительного блока. Депутаты заксобрания отмечают, что освобождение первого вице-премьера Михаила Сюткина от руководства министерством «разгрузят» чиновника и он сможет разделить ответственность с новым руководителем ведомства.



В правительстве Пермского края появилась новая должность — министр строительства. Ранее этот пост был объединен с должностью первого заместителя председателя правительства, ответственного за развитие инфраструктуры региона. О кадровых изменениях рассказал губернатор Пермского края Максим Решетников на заседании регионального кабинета министров.

Глава региона объявил, что исполняющим обязанности министра строительства назначен Андрей Колмогоров. До этого он работал на посту замминистра. При этом предыдущий руководитель краевого минстроя Михаил Сюткин продолжит работу в статусе первого вице-премьера.

Как пояснил глава региона, изменение структуры правительства связано с ростом объема строительных работ. Господин Решетников поручил новому министру обратить особое внимание на строительство социальной инфраструктуры, проекты переезда Пермского зоопарка и инфекционной больницы. Также губернатор попросил Андрея Колмогорова «разобраться в ситуации с гаражами в Разгуляе».

По словам собеседника, близкого к краевым властям, это кадровое решение было неожиданным. «Андрей Колмогоров узнал о собственном назначении утром перед заседанием правительства»,— поделился источник.

Во время общения с журналистами господин Колмогоров рассказал еще об одном кадровом решении — увольнении генерального директора регионального управления капстроительства Дмитрия Левинского. Он возглавлял УКС с 2017 года. Обязанности гендиректора будет исполнять главный инженер УКСа Денис Гусев.

По словам Андрея Колмогорова, кадровое решение связано с ситуацией вокруг сноса гаражей на участке под строительство новой сцены оперного театра в Разгуляе. Напомним, летом подрядчик управления капстроительства края — ООО «МонтажСтрой-Урал» начало там снос гаражей на участке гаражно-строительного кооператива №1. Это вызвало возмущение владельцев объектов. Ранее „Ъ-Прикамье“ сообщал, что СУ СКР по Пермскому краю проводит доследственную проверку по факту возможного нарушения прав граждан при сносе построек.

Как заявил министр строительства, сейчас «работы подрядной и субподрядной организации на участках приостановлены». «На базе управления капитального строительства и министерства имущественных отношений ведутся переговоры с собственниками гаражей. Проводится оценка их стоимости. Со всеми собственниками будут заключены соглашения, и люди получат компенсации»,— пообещал Андрей Колмогоров. По данным ООО «МонтажСтрой-Урал», на сегодня произведено более 80 выплат.

Также министр строительства прокомментировал ситуацию вокруг строительства нового комплекса Пермского зоопарка: «Сейчас ведутся работы по обследованию существующих зданий. Если будут обнаружены проблемы, будем устранять их в рамках новых проектных решений».

Как ранее сообщал „Ъ-Прикамье“, Главное следственное управление ГУ МВД по Пермскому краю в авгус­те возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при строительстве нового комплекса зоопарка. Дело возбуждено в отношении неустановленных лиц, причастных к хищению не менее 129 млн руб. бюджетных средств. В рамках расследования силовики провели обыски в управлении капстроительства и квартире гос­подина Левинского.

По версии следствия, в 2018 году сотрудниками подрядчика АО «РЖДстрой» были изготовлены акты выполненных работ и справки об их стоимости, содержавшие недостоверные сведения. Некоторые работы на тот момент либо не выполнялись совсем, либо делались не в полном объеме. Представители управления капстроительства подписывали указанные документы, что позволило получить по ним оплату.

Андрей Колмогоров заявил „Ъ-Прикамье“, что АО «РЖДстрой» по-прежнему остается генеральным подрядчиком зоопарка. Сроки завершения строительства, по словам министра, не меняются.

Господин Колмогоров был назначен замминистра строительства Пермского края в марте. До этого он работал главным инженером регионального управления капстроительства и руководил управлением капстроительства филиала ОАО «МРСК Урала». Его супругой является Диана Колмогорова, в прошлом директор фонда «Пермский край», который патронировал в правительстве вице-губернатор Николай Яшин.

Источник, близкий к краевому правительству, не исключает, что кадровые решения связаны с интересом к деятельности УКС региона со стороны правоохранительных органов. «Губернатор показал, что тем, кто слабо или некорректно выполняет поставленные задачи, в правительстве не место»,— отмечает собеседник.

Председатель комитета краевого заксобрания по развитию инфраструктуры Виктор Плюснин считает, что новая структура правительства позволит «разгрузить» Михаила Сюткина. «Раньше он совмещал должности вице-премьера и руководителя минстроя. Помимо своего ведомства, он курировал минимущество и минтранс. Совмещать эти функции очень сложно. Сейчас он сможет сконцентрироваться на руководстве инфраструктурным блоком в целом. А за работу отдельных ведомств будут отвечать их руководители»,— отметил депутат.

Константин Кадочников