Окно в доходной части

Законодательное собрание Петербурга во втором чтении приняло изменения в закон города в сфере противодействия коррупции. В частности, он касается лиц, замещающих или претендующих на замещение муниципальных должностей и поста главы местной администрации. Кроме прочего, теперь данные граждане имеют возможность не предоставлять декларацию о доходах и расходах и имуществе (своих или членов семьи), если имеют справку о невозможности их предоставить. Эксперты сообщают, что подобная мера поможет при разводах, внутрисемейных конфликтах, а также тем, кто в действительности не имеет дохода.

Новые правила касаются людей, претендующих на замещение и замещающих муниципальные должности (депутаты муниципальных советов, члены выборных органов местного самоуправления, выборные должностные лица местного самоуправления, председатели ИКМО) и должность главы местной администрации по контракту.

При невозможности предоставить сведения о своих (или членов семьи) доходах, расходах и имуществе по объективным причинам муниципальному служащему необходимо будет подать заявление с указанием этих причин в орган, занимающийся профилактикой коррупционных преступлений, коим является Администрация губернатора Санкт-Петербурга.

Отметим, что в последней редакции изменений в закон этот орган конкретно не назван, в связи с чем юридическое управление аппарата ЗакСа рекомендовало внести соответствующие изменения. При этом в постановлении правительства № 875 указано, что профилактикой занимается именно администрация губернатора.

Депутат петербургского парламента, председатель комиссии по законодательству Денис Четырбок пояснил правоприменение изменений: «Порядок, предложенный распространить на муниципалов,— продолжение практики, действующей в отношении госслужащих. На практике получается так: супруги находятся в бракоразводном процессе и не общаются. Бывают случаи, когда один из них отказывается сообщать сведения о своих доходах, в результате чего человек, занимающий должность на муниципальной или госслужбе, не может отчитаться. Такой человек подает заявление, и его удовлетворяют, если есть достаточные основания и доказательства. Бывает и так, что супруги в разводе, не общаются, а место жительства ребенка закреплено с матерью. В этом случае отец-депутат также не может представить сведения о доходах несовершеннолетнего».

На вопрос о том, каким образом удается доказать невозможность предоставления данных, депутат ответил, что подходят любые свидетельства. «Можно приложить документы из суда о том, что идет процесс развода, или, например, соглашение о разделе имущества. Если ребенок разведенных родителей живет с матерью, то отец должен направить ей бумагу с просьбой предоставить данные о его доходах»,— говорит он. Углубляясь в частности: в ситуации, когда супруга отказывается предоставить данные о ребенке, годится подтверждение даже в формате аудио или видео. «Доказательством будет и ее игнорирование просьбы заполнить форму декларации в своей части или части ребенка»,— отметил Денис Четырбок.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников полагает, что данное изменение в закон поможет и тем, кто ранее никогда не работал. «Многие участники избирательного процесса последнего времени — люди, ранее нигде не работавшие. Они не могут получить справку о доходах, так как их нет. В принципе, им налоговый орган может выдать справку о том, что ничего нет. Таких людей в ходе муниципальной кампании было избрано заметное количество. Такие изменения, в том числе, делались и для них»,— считает эксперт.

Кроме того, внесены небольшие изменения в закон № 128–27 «О проверке достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера…». Теперь уполномоченный орган, если начинает проверку представленных сведений, должен направить уведомление об этом лицу, в отношении которого проводится проверка, в течение пяти рабочих дней, а не двух, как было ранее. Также орган обязан ознакомить проверяемого о результатах под роспись в течение пяти дней, а не трех.

Олег Дилимбетов