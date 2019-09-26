Россия сможет ремонтировать свои корабли в Тартусе

15 октября на материальном пункте обеспечения ВМФ РФ в Тартусе, фактически российской военно-морской базе в Сирии, будет запущена новая судоремонтная мастерская, работа которой позволит существенно сократить ремонт российских судов и кораблей, находящихся вдали от своих основных баз. Об этом рассказал журналистам капитан заместитель командира в дальней морской зоне по электромеханической службе, капитан 1-го ранга Евгений Гущин.

«Судоремонтная мастерская занимает площадь 2,1 тыс. кв. м. Ее основная задача — оперативное устранение всех неисправностей, отказов систем механизмов корабельного оборудования в кратчайшие сроки. Сейчас в мастерской завершаются последние монтажные работы»,— пояснил он.

По словам капитана Гущина, производительность мастерской в десять раз превысит мощность плавмастерской, которая до сих пор была в распоряжении российских моряков в Тартусе. Теперь для полноценного ремонта российские суда и корабли могут не возвращаться на свои базы.

Мастерская в Тартусе также может оказать существенную поддержку российским кораблям, находящимся в Атлантическом и Индийском океанах. Как пояснили журналистам моряки в Тартусе, чтобы выйти в океаны из Тартуса нужно всего от недели до десяти дней.

Марианна Беленькая, Тартус