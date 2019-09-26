Бывших руководителей «Мордовавтодора» осудят за присвоение 10 млн рублей

В Ленинский районный суд Саранска передано уголовное дело в отношении бывшего гендиректора АО «Мордовавтодор» Дамира Валеева и его бывшего заместителя Андрея Грачева. Как сообщает республиканская прокуратура, они обвиняются в присвоении 10,5 млн руб. компании.

По версии следствия, с июля 2016 года по январь 2017 года они похитили средства, составив фиктивный договор о якобы выполненных работах по нанесению дорожной разметки на участках автодорог федерального значения с ООО «Альтаирстройгрупп». Дамир Валеев и Андрей Грачев полностью признали вину и возместили 1,6 млн руб. ущерба. Арест наложен на 3 млн руб. из похищенных средств. Дело расследуется по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата, совершенные группой лиц в особо крупном размере»).

Напомним, в 2018 году Дамира Валеева и Андрея Грачева признали виновными в покушении на мошенничество и мошенничестве. Как тогда установил суд, генеральный директор разработал схему хищения средств «Мордовавтодора» с помощью заключения фиктивных контрактов на ямочный ремонт дорог с ООО «Крафт». Ущерб компании составил 5,2 млн руб. Андрей Грачев позже заключил досудебное соглашение со следствием и был осужден на два года лишения свободы условно с уплатой штрафа в 300 тыс. руб. Дамира Валеева приговорили к условному лишению свободы на срок три года и штрафу в 500 тыс. руб.

Анастасия Еремина