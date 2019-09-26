Начались ходовые испытания тральщика «Владимир Емельянов»

Начались заводские ходовые испытания корабля противоминной обороны «Владимир Емельянов», построенного по проекту 12700 на Средне-Невском судостроительном заводе (входит в ОСК).

Как заявил официальный представитель Военно-морского флота (ВМФ) России Игорь Дыгало, испытания будут проходить в акватории Балтийского моря. До конца года корабль передадут ВМФ РФ, сообщает «Интерфакс».

«Владимир Емельянов» был спущен на воду в мае. Он стал четвертым в линейке проекта, заложенным на верфи. Ранее ВМФ РФ были переданы тральщики «Александр Обухов» и «Иван Антонов». В настоящий момент в эллингах судостроительного завода в разной степени готовности находятся еще два корабля проекта 12700 «Александрит» — «Георгий Курбатов» и «Яков Баляев».