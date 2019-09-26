В Буденновске осудили троих военнослужащих, осквернивших памятник воинам ВОВ

Троих военнослужащих одной из воинских частей Буденновска Ставропольского края осудили за осквернение памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 244 УК РФ), сообщает пресс-служба Буденновского гарнизонного военного суда.

Суд установил, что в ночь на 29 марта на центральной площади Буденновска военнослужащие осквернили надмогильное сооружение - мемориал, посвященный борьбе с фашизмом.

Подсудимые полностью признали свою вину. Суд назначил им наказание в виде условного срока.

Дарья Голякова