Кубанские законодатели заключили с машиностроителями договор о сотрудничестве

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Сегодня, 26 сентября, председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко подписал договор о сотрудничестве с председателем Краснодарского регионального отделения Союза машиностроителей России Игорем Момотовым. В документе определены вопросы, формы и направления совместной работы.

Как отметил спикер ЗСК, несмотря на то, что Кубань традиционно считается аграрным регионом, развитие промышленности поставлено губернатором в качестве еще одного вектора развития края, а машиностроение является одной из наиболее перспективных и динамично развивающихся отраслей. В то же время, по словам Юрия Бурлачко, сельское хозяйство и машиностроение находятся в постоянном контакте, поскольку аграрии не могли бы достигать рекордных показателей без современного технического оснащения и использования научного потенциала. Следовательно, аграрные достижения края стимулируют развитие машиностроения на территории региона.

Руководитель краевого департамента промышленной политики Иван Куликов сообщил участникам встречи, что с 2020 года в крае планируется выделение субсидий машиностроительным предприятиям. Средства будут направляться на возмещение недополученных доходов при предоставлении покупателям скидки 10% с целью вложений в основные фонды и стимулирования спроса. Ежегодный объем финансирования в 2020-2021 годах составит 80 млн руб.

По словам председателя реготделения Союза машиностроителей России Игоря Момотова высказал инициативу о расширении списка отраслевых выставок, в которых могли бы участвовать кубанские производители.

Дмитрий Михеенко