Нижегородским усыновителям оставили финансовую поддержку

Законодательное собрание Нижегородской области приняло решение продлить срок действия единовременных выплат при усыновлении или удочерении детей. 22 млн рублей.

Законодательное собрание Нижегородской области приняло решение продлить срок действия единовременных выплат при усыновлении или удочерении детей. Срок действия закона, подписанного в 2015 году, истекал в январе 2020 года. Если бы решение о продлении действия выплат не было принято, приемные родители детей, усыновленных после окончания действия закона, не получили бы единовременные пособия, которое сейчас составляет 100 тысяч рублей для обычного ребенка и 200 тысяч для ребенка-инвалида, ребенка старше семи лет, а также дети являющиеся братьями и сестрами.

Продление срока действия выплат прокомментировал спикер Заксобрания Евгений Лебедев.

Наибольшее число семей – 392 – получили выплаты в 2015 году. В 2018 году Нижегородский ЗАГС зарегистрировал 277 актов об усыновлении. В 2019 году на выплату единовременного пособия усыновителям предусмотрено около 22 млн рублей.