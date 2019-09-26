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Фото: фото с сайта gu-unpk.ru

Избранная в Госдуму Ольга Пилипенко официально сдала мандат депутата горсовета Орла

Избранная депутатом Госдумы от Орловской области Ольга Пилипенко официально сложила полномочия депутата Орловского горсовета. Такое решение было принято 26 сентября на очередной сессии представительного органа. Исполнять обязанности госпожи Пилипенко в качестве председателя комитета по социальной политике будет её заместителб депутат Татьяна Малыгина. Кому достанется мандат Ольги Пилипенко, пока неясно.

Напомним, кандидат от «Единой России», экс-ректор опорного Орловского госуниверситета имени Тургенева (покинула пост после выборов) Ольга Пилипенко победила на довыборах депутата Госдумы от региона. При явке в 45,54% голосов госпожа Пилипенко набрала 53,62%. Мандат депутата Госдумы от региона стал вакантным в начале апреля после смерти в возрасте 69 лет экс-директора ФСБ Николая Ковалева.

Валерия Розбот


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