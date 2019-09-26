Депутаты поставили «неуд» исполнению программы капремонта в Краснодаре

В плане капитального ремонта в Краснодаре на 2019 год находится 214 многоквартирных домов, работы завершены только по 23-м домам. В плане на 2018 год стоял 151 многоквартирный дом. Работы завершены только по 43 домам, в стадии завершения – 54 дома, на 54 объектах работы не ведутся. Такие данные озвучил на заседании комитета Законодательного собрания края по вопросам строительства и ЖКХ его председатель Владимир Лыбанев.

Вице-мэр Краснодара Андрей Дорошев сообщил депутатам, что срыв плана обусловлен поздним выставлением многоквартирных домов на аукционы и нарушением подрядчиками обязательств в части сроков и качества работ. В результате мэрия расторгла ранее заключенные договоры и объявила новые конкурсы. С недобросовестными подрядчиками в настоящее время, по словам чиновника, ведутся судебные разбирательства.

Гендиректор краевого фонда капремонта Вячеслав Анпилогов заявил, что Краснодар находится в зоне риска по невыполнению работ в установленный губернатором срок. Депутаты комитета приняли решение признать работу технического заказчика работ по капремонту домов в Краснодаре МКУ «Горжилхоз» неудовлетворительной.

Василий Хитрых