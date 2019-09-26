УФАС уличило чиновников Челябинска в необоснованной выдаче разрешений на вырубку деревьев

Управление ФАС России по Челябинской области обнаружило, что разрешения на вырубку деревьев в региональном центре выдаются без достаточных на то оснований: без выезда на место, по схемам, составленным на основе Яндекс.Карт. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказала заместитель руководителя регионального ведомства Влада Ливончик.

По ее словам, на закупки по озеленению поступает очень много жалоб, в том числе от горожан. В ходе проверок установлено, что в Челябинске до сих пор не проведена инвентаризация зеленных насаждений.

«Разрешения на вырубку выдаются достаточно интересным способом: тот, кто осуществляет закупку, составляет схему насаждений, подлежащих сносу. В одном из районов это была просто Яндекс.Карта, на которую были нанесены крестики, без указания вида деревьев, его возраста, точного местонахождения, координат. В лесах больший порядок, чем то что происходит в Челябинске»,– сообщила госпожа Ливончик.

Сейчас Челябинское УФАС рассматривает дело о нарушениях при проведении аукциона на выполнение работ по озеленению автомобильных дорог в Челябинске в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС. Заказчиком торгов является управление дорожного хозяйства, начальная цена 198,1 млн руб. Контракт уже заключен. Он подразумевает санитарную вырубку, посадку новых деревьев, кустов и газонов. По словам замруководителя антимонопольного ведомства, в ходе разбирательства установлено, что в городе отсутствуют паспорта автодорог, а документы представленные чиновниками зачастую не соответствуют действительности.