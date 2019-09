Свинка Пеппа издала иск

Владелец прав на популярного анимационного персонажа свинку Пеппу британская Entertainment One UK предъявила претензии к одному из крупнейших российских производителей игрушек — компании «Симбат». Как заявляет британская сторона, «Симбат» использовал в своих конструкторах изображение свинки, которую больше половины опрошенных россиян приняли за Пеппу. За использование ее образа истец требует около 33 млн руб.

18 октября Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск британской Entertainment One UK о взыскании 32,9 млн руб. с российского производителя и дистрибутора игрушек «Симбат», следует из картотеки суда. Третьим лицом к делу привлечен «Яндекс.Маркет».

Поводом для иска стали конструкторы с изображением персонажа, похожего на свинку Пеппу, которые продавались через маркетплейс «Беру» (принадлежит «Яндекс.Маркету») в 2018 году, пояснил “Ъ” гендиректор компании Semenov & Pevzner, представляющей Entertainment One UK в суде, Роман Лукьянов. По его словам, «Симбат» не покупал у Entertainment One UK соответствующую лицензию и утверждает, что их персонаж — не свинка Пеппа. «С помощью ВЦИОМа мы провели опрос, в рамках которого больше половины из 1,5 тыс. опрошенных посчитали, что этот персонаж — именно свинка Пеппа»,— настаивает господин Лукьянов. Это самый крупный иск в России для Entertainment One UK и один из наиболее крупных исков по лицензиям на детские товары за последние несколько лет в целом, отмечает он.

В «Симбате» на запрос “Ъ” не ответили, два топ-менеджера компании отказались от комментариев. Представитель «Яндекс.Маркета» отметил, что на площадке третьи лица самостоятельно формируют и размещают товарные предложения, а Гражданский кодекс при этом позволяет ей ограничиться заверениями контрагента о наличии всех необходимых лицензий и разрешений.

По данным участников рынка, «Симбат» — один из крупнейших по выручке производителей игрушек в России. Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина называет его номером два на рынке и при этом крупнейшим покупателем лицензий у правообладателей анимационных брендов. По данным NPD, объем рынка игрушек в России составил в 2018 году 105–110 млрд руб. Согласно Kartoteka.ru, выручка ООО «Симбат» за 2018 год составила 6,5 млрд руб., чистая прибыль — 62,5 млн руб. 51% компании владеет Елена Сидорова, 49% — Наталья Пасечная.

Согласно сайту «Симбата», среди лицензионных игрушек компании — российские «Маша и Медведь», «Фиксики», «Мимимишки», зарубежные My Little Pony, Barbie, Hello Kitty и др.

«"Симбат" всегда участвует в лицензионных выставках и работает исключительно по лицензиям, поэтому иск вызывает искреннее непонимание»,— отмечает собеседник “Ъ” на рынке анимационных лицензий.

При этом контрафакт остается реальной проблемой на российском рынке игрушек. По оценке Антонины Цицулиной, его доля в лицензионном сегменте игрушек в России составляет около 45%. Как ранее писал “Ъ”, та же Entertainment One UK в 2018 году подала более 1 тыс. исков по борьбе с контрафактом, правообладатели «Маши и Медведя» — более 800 исков, «Сказочного патруля» — более 200 исков. Однако ответчиками большинства таких исков выступают индивидуальные предприниматели, а требования, как правило, ограничиваются 10–20 тыс. руб.

Индивидуальные предприниматели, привлеченные к ответственности за продажу игрушек, не раз указывали на то, что приобретали их именно у «Симбата», вероятно, так компания и привлекла внимание правообладателей, отмечает эксперт по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов. По его словам, теперь истцу придется доказать факт переработки персонажа.

Валерия Лебедева