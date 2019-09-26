Суд отпустил фигуранта дела о беспорядках 27 июля на свободу. Волонтер штаба Любови Соболь Алексей Миняйло был под арестом со 2 августа и до последнего времени был единственным из обвиняемых по статье о «массовых беспорядках», кто находился в изоляторе. Судья отметил, что в материалах дела Миняйло нет признаков массовых беспорядков, в его действиях усматриваются только признаки административного правонарушения. Следствие просило о переводе Миняйло под домашний арест, прокуратура — о мере пресечения, не связанной с лишением свободы. Сам обвиняемый настаивал на полном освобождении. Освобождение фигуранта «московского дела» прокомментировал глава юридической службы «Апология протеста» Алексей Глухов.

— Это действительно было очень неожиданно с учетом того, что следствие изначально просило сменить ему меру пресечения на домашний арест. Но неожиданной была и позиция прокуратуры, которая настойчиво просила отпустить Миняйло в зале суда. А решение отказать следствию в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения, связанной с ограничением свободы передвижения, домашний арест, удивило многих юристов. Судья прямо написал, что никаких признаков массовых беспорядков в представленных документах нет. Это, по сути, означает признание судебным корпусом, что дело выдумано исключительно следствием, и никаких массовых беспорядков в Москве 27 июля не было. Следствие не представило никаких доказательств, подтверждающих участие Миняйло в каких-либо беспорядках, и вообще не описало какие-либо его действия 27 июля. Потому что фактически Миняйло находился все это время то в сопровождении Любови Соболь, когда ее задерживали и везли на автозаке, то в центре сбора подписей. То есть в самой акции он, по сути, участия и не принимал.

Я бы назвал это самым правильным решением, которое фактически приведет к тому, что следствие будет вынуждено прекратить дело о массовых беспорядках. И останутся лишь эпизоды, связанные с применением насилия в отношении силовиков. Я очень надеюсь, что все приговоры по 318 статье закончатся по крайней мере изменением на условное лишение свободы, и люди будут отпущены в зале суда.

Почему Мосгорсуд перенес заседание по рассмотрению апелляции на приговор Павлу Устинову Читать далее

Я думаю то, что череда протестов, которые шли весь сентябрь, в том числе одиночные пикеты у администрации президента и нахождение темы заключенных постоянно в публичной повестке, несомненно, повлияло на решение суда. Именно действия всего гражданского общества.