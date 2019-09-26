В Ростовской области задержали двух наркоторговцев с 17 кг мефедрона

В Ростове задержали двух местных жителей, подозреваемых в производстве и сбыте синтетических наркотиков (ч. 5 ст. 228.1 УК), сообщает пресс-служба УФСБ по Ростовской области.

Правоохранители установили, что подозреваемые купили несколько домов в сельской местности для организации производства мефедрона. В одном из таких домов в Лысогорке Куйбышевского района они приступили к производству и фасовке синтетического наркотика для дальнейшей продажи.

Злоумышленников задержали при попытке продать 17 кг мефедрона через закладки в окрестностях Ростова. Если их вина будет доказана, подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы.

Дарья Голякова