Уральцу не удалось стереть о себе информацию в «Яндексе»

Свердловский областной суд оставил в силе решение Орджоникидзевского райсуда Екатеринбурга, отказавшего в удовлетворении иска уральского бизнесмена Александра Палабугина к компании «Яндекс». Истец требовал прекратить в поисковой выдаче ссылок на материалы, где о нем распространяются недостоверные сведения. Дело в том, что несколько лет назад он был допрошен в качестве подозреваемого по уголовному делу. Как отмечается в решении суда первой инстанции, «из-за неграмотности журналистов либо по иным причинам» информация о допросе была искажена в СМИ: из нее можно было сделать вывод, что истец находился под арестом. В итоге истец обратился с заявлением к «Яндексу» с просьбой исключить данную ссылку из поисковой выдачи, но ответа не получил и подал иск в суд.

Согласно размещенным в картотеке ГАС «Правосудие» материалам судебных дел, господин Палабугин летом 2013 года задерживался сотрудниками уголовного розыска в ЗАГСе. По версии следствия, он мог быть причастен к мошенничествам в отношении одиноких женщин. Об этом деле был размещен пресс-релиз ГУ МВД по Свердловской области. По мнению полицейских, задержанный через соцсети знакомился с женщинами, входил к ним в доверие, а потом «приглашал пожить с ним за некоторую сумму денег — в качестве арендной платы за жилье». Получив деньги, задержанный якобы скрывался. В итоге полиция прекратила уголовное дело в отношении бизнесмена, не сумев подтвердить его причастность к инкриминируемым преступлениям.

В 2015 году Александр Палабугин через суд добился компенсации морального вреда за незаконное преследование – 10 тыс. руб., хотя требовал выплаты 100 тыс. руб. Это решение в итоге вступило в законную силу. Однако его иски к СМИ были отклонены, так как журналисты использовали официальное сообщение полиции — ст. 57 закона о СМИ освобождает в таком случае от ответственности.

Игорь Лесовских