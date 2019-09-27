Пермская мэрия закупит 257 сим-карт на 2,2 млн рублей

Администрация Перми объявила торги на получение услуги сотовой связи служебного пользования для своих сотрудников. Торги состоятся 7 октября. Максимальная стоимость контракта — 2,2 млн руб. Срок контракта — на 2020–2021 годы. Планируется закупить 257 сим-карт для служебного пользования сотрудников, которые нуждаются в сотовой связи для оперативного решения вопросов муниципального значения. Среди них 50 штук — для планшетных компьютеров.

Предполагаемая сумма затрат в месяц рассчитана в размере 330 руб. на одного сотрудника, что является рыночной стоимостью подобных услуг, пояснили “Ъ-Прикамье” в администрации города. В мэрии полагают, что по итогам аукциона сумма контракта может быть уменьшена.