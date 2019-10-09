О перспективах интерьерного дизайна на российском рынке мы поговорили с совладельцем салона KRASSKY Эдгаром Задушко.

— Открывать интерьерные салоны в бывших фабричных помещениях — тренд, который пришел к нам из Европы. Как вы адаптировали его к Москве?

— Помещения бывшего красильного цеха на легендарной текстильной фабрике «Красная Роза» с его кирпичным фасадом, ритмом окон и высотой потолков — это была любовь с первого взгляда, после которой не оставалось сомнений: в Москве KRASSKY мы будем открывать здесь. К этому моменту у нас с моим партнером Айгерсом Зелменисом уже работал один салон в Риге и шоурум дизайнерских ковров KOVER BURO на Фрунзенской набережной. Москва — очень динамичный и шумный город, а творческий процесс требует своего рода медитации — тишины и концентрации на деталях. Именно поэтому возникла идея создать зеленый оазис, куда люди смогут приходить, чтобы вдохновляться, принимать важные решения и работать над проектами. Атмосфера салона — это не только сама мебель, но и фактуры стен, работы современного искусства, текстиль, коллекционные предметы и, конечно же, джунгли из экзотических растений (результат нашего сотрудничества с Ботаническим садом МГУ).

— По какому принципу вы решаете, какая мебель будет представлена в салоне? В вашей экспозиции есть и коллекции ведущих итальянских мебельных брендов, и концептуальные объекты нью-йоркского бюро Apparatus или футуристические модели словенского дизайнера Ники Зупанц.

— Мы уделяем огромное внимание кураторской работе. Хороший дизайн имеет очень конкретные критерии: во-первых, он концептуален, во-вторых, не становится старомодным и, в-третьих, улучшает качество жизни.

— Когда и как у вас впервые возник интерес к сфере дизайна?

— Каждый из нас несет в себе осознанно или неосознанно интерьерный опыт, который построен на наших воспоминаниях — комната в детстве, вид из окна, звук скрипящего деревянного пола, запахи и т. д. Таким образом формируется вкус. Мой интерес к дизайну возник как раз из детских воспоминаний, которые дали осознание того, что дизайн в интерьере может поднять настроение, создать чувство уюта, подчеркнуть индивидуальность. В Риге я живу в «Домике философов» — это черный деревянный дом на некогда рыбацком острове Кипсала. Такого типа домики можно часто видеть в Швеции и Норвегии. В центре находится 200-летняя рыбацкая коптильня. Она сегодня по назначению не используется, поэтому там хранится коллекция виски и вина. В отделке старые доски, черный гранит. Важной частью атмосферы являются проигрыватель, коллекция старых пластинок и библиотека. Мне очень близка такая медитативная атмосфера. Люблю в этом плане интерьеры бельгийского архитектора Винсента ван Дуйсена.

— Как вы оцениваете уровень образованности в области дизайна в России?

— У профессионалов отрасли — архитекторов и дизайнеров — он, безусловно, растет. Это меня радует и вселяет надежду в светлое дизайнерское будущее. Наши главные клиенты — это предприниматели, у которых много недвижимости по всему миру. Они путешествуют, разбираются в брендах и в целом имеют хороший вкус. В KRASSKY уже работают опытные узкопрофильные специалисты, как, например, проектировщики кухни и гардеробных, архитекторы света, комплектаторы мебели. При всем этом за каждым клиентом закреплен личный менеджер, который курирует проект. Эту концепцию мы заимствовали из приват-банкинга. Мы сотрудничаем с ключевыми игроками элитной недвижимости — застройщиками и маклерами. Тут мы можем выступить как генеральным поставщиком, так и консультантами по разработке дизайна согласно KPI инвестора или по оптимизации сметы (value engineering).

— Какие направления в дизайне сегодня вам кажутся наиболее перспективными?

— Наибольший интерес вызывает направление «технокрафт». Это объединение в одном продукте высококачественных натуральных материалов и современных технологий. Например, кухня из дерева, начиненная инновационной техникой.

— Какое у вас отношение к экотренду? Участвуете ли вы в экологических инициативах?

— Экологичность уже не тренд, это жизненная необходимость. Осознанное потребление должно стать частью образа жизни для современного человека. Я веду переговоры с Россаной Орланди, легендарной миланской галеристкой и активисткой переработки пластика, на предмет ее приезда в Москву и вовлечения в движение российских дизайнеров.

— У вас есть замечательное гастрономическое место в Риге. Не хотите открыть ресторан в Москве?

— Да, в июне этого года мы открыли ресторан морепродуктов Barents. Это не только высокая кухня, но и место, куда хочется привести важных гостей, отметить событие и просто отпраздновать жизнь. В Barents главное — это еда и люди, поэтому интерьер очень аскетичен. Ресторан в Москве пока не планировали. Но хорошие идеи приходят в голову постоянно, а вот понимание, что это нужно делать прямо сейчас,— очень неожиданно.

www.krassky.ru

Беседовала Елена Кананыкина