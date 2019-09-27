«ВЕТТА» сменила директора

Анна Климова, гендиректор ООО «ВЕТТА Плюс», покинула пост. Соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ 25 сентября, говорится в материалах «СПАРК-Интерфакс». Новым директором ООО стал Андрей Творогов, директор и учредитель пермского ООО «Творогов юридические консультации». Госпожа Климова осталась директором ООО «Телекомпания «Рифей-Пермь».

ООО «ВЕТТА Плюс» является головным юрлицом одноименной телекомпании, ему принадлежит право вещания в Прикамье на 21-й кнопке второго мультиплекса. Компания контролируется предпринимателем, близким к ПФПГ.

Госпожа Климова возглавила телекомпанию «ВЕТТА» осенью 2018 года. Тогда эксперты полагали, что кадровое решение было следствием идущих переговоров по покупке ПФПГ телекомпании «Рифей» (она принадлежит ГК «ЭКС»). В ПФПГ это не подтверждали. О сделке до сих пор объявлено не было.

В ПФПГ и сама Анна Климова кадровые решения не комментируют. По данным “Ъ-Прикамье”, смена директора — технический момент, якобы вызванный предстоящей сделкой купли-продажи «Рифея».