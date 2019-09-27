Подрядчики вновь не заинтересовались реконструкцией дороги Пермь — Екатеринбург

В Пермском крае вчера признан несостоявшимся аукцион на право заключения контракта на реконструкцию участков автомобильной дороги Пермь — Екатеринбург. Согласно конкурсной документации, речь идет об участке с 47,4 до 58,4 км дороги. Аукцион признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Как следует из конкурсной документации, максимальная цена контракта составляла 3,621 млрд руб. Победитель должен был выполнить его условия к 22 октября 2022 года. При этом участники аукциона должны были внести обеспечение заявки — 181 млн руб., а размер обеспечения контракта оценивался в 1,086 млрд руб. Аукцион проводился повторно.