ВТБ предоставит застройщикам в Татарстане 2,5 млрд рублей в рамках эскроу

ВТБ к настоящему времени заключил с компаниями в Татарстане пять договоров для проектного финансирования строительства жилья с применением эскроу-счетов и открыл им кредитные линии на 2,5 млрд руб., сообщила "Ъ-Казань" управляющий банка ВТБ в Татарстане Марьям Давлетшина.

По ее словам, в ближайшее время банк рассчитывает открыть еще две линии. ВТБ также рассматривает 10 заявок застройщиков на проектное финансирование объектов в Казани, Набережных Челнах и Альметьевске.

Госпожа Давлетшина отметила, что за первое полугодие ВТБ в Татарстане предоставил 1,8 тыс. ипотечных кредитов на сумму 4 млрд руб. для покупки жилья в новостройках, рост составил 20%. При этом за тот же период было выдано 3,4 тыс. ипотечных кредитов на покупку вторичного жилья на сумму 6,6 млрд руб. с ростом 57%. Весь портфель ипотечных кредитов ВТБ в Татарстане на 1 июля составил 49 млрд руб. (рост с начала года 26%).

Совокупный кредитный портфель ВТБ в Татарстане вырос на 13% и на 1 июля превысил 158 млрд руб. В том числе розничный кредитный портфель увеличился на 20% - до 83,4 млрд руб. Кредитный портфель в сегменте корпоративного бизнеса – до 75 млрд руб. (рост 6%).

Объем привлеченных в регионе средств физлиц за шесть месяцев вырос на 9%, до 78 млрд руб., юрлиц – почти два раза, до 108 млрд руб. В том числе в сегменте среднего и малого бизнеса кредитный портфель составил 38,4 млрд руб., увеличившись на 12% (количество клиентов СМБ, обслуживаемых ВТБ, на 1 июля 2019 года превысило 12 тыс.).

Ольга Кудрина, "Ъ-Казань"