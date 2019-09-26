На Кубани начался сев озимых культур

Сев озимых культур начался во всех муниципалитетах региона. Как сообщает пресс-служба администрации региона, наибольшие площади засеяны в Новопокровском, Кущевском, Ейском, Щербиновском и Крыловском районах. Озимый рапс засеяли на площади 36,8 тыс. га, озимую пшеницу — на 53,6 тыс. га и озимый ячмень — на 10,4 тыс. га. Это 4% от общего плана на посевную кампанию.

Всего в полях работает 907 единиц сельхозтехники. В разгар посевной кампании число сельхозмашин составит более 30 тыс. единиц, в том числе более 20 тыс. тракторов и 6 тыс. сеялок и посевных комплексов, способных ежесуточно сеять до 100 тыс. га.

Елена Рыжкова