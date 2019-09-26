Нижегородский парламент утвердил заключение трех инвестиционных соглашений

Заксобрание Нижегородской области утвердило предоставление налоговых льгот трем компаниям для реализации инвестиционных проектов в сельскохозяйственной отрасли с общим объемом вложений 2 млрд руб.

Поддержку получит ООО «Рассвет» для завершения строительства ягодного сада в Сергаче площадью 230 га. Объем инвестиций составит 868,6 млн руб. с НДС, из собственные средства составляют 236 млн руб. (27%), остальные – заемные. До 1 июля 2023 года компания получит льготы по налогу на имущество на сумму 6,97 млн руб. ООО «Нижегородские волокна конопли» получат льготы по налогу на имущество в размере 21,4 млн руб. до 31 декабря 2024 года. Компания построит крупнейшее в России пенько-перерабатывающего предприятие в Пильнинском районе области. Объем инвестиций составит 1,43 млрд руб., привлеченные средства составляют 963,3 млн руб. (92,3%), остальные – собственные. Также налоговые льготы в размере 28,8 млн руб. до 2024 года предоставлены ООО «Компания Зеленый город» для строительства плодоовощного производственного комплекса. Заявленный объем вложений в этот проект – 360 млн руб.

Анастасия Еремина