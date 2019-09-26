На Кубани до конца 2019 года построят более 150 км газопровода

На строительство инженерных коммуникаций в Краснодарском крае в бюджете 2019 года дополнительно выделили 440 млн руб. Соответствующее распоряжение подписал глава региона.

До конца текущего года планируется построить 33 объекта газоснабжения в 27 муниципалитетах. В частности, будет построено более 150 км подводящих и разводящих газопроводных сетей, что позволит создать техническую возможность для подключения 20 тыс. жителей.

В краевой администрации напоминают, что в минувшем году в регионе было построено около 130 км распределительных газопроводов. За пять лет уровень газификации квартир и домов на Кубани вырос на 8% и в настоящее время превышает 82% (в среднем по России – 67,2 %).

Кроме того, планируется построить, реконструировать и капитально отремонтировать более 73 км водопроводных сетей и 31 сооружения водоснабжения. На эти цели будет направлено около 300 млн руб. В результате будет улучшена ситуация с водой в 34 муниципалитетах.

Также до конца года будет построено и отремонтировано более 10 км канализационных сетей, на что выделено 125 млн руб.

Василий Хитрых