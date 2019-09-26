Расследование дела экс-сотрудницы полиции Веры Рабинович завершено

СУ СК РФ завершил расследование по делу бывшего начальника контрольно-методического отдела по преступлениям в сфере экономики ГСУ ГУ МВД России по Самарской области Веры Рабинович, а также предпринимателя Виталия Прокофьева и безработной Жанны Назаровой. Госпожа Рабинович обвиняется в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), Виталий Прокофьев в покушении на посредничество во взяточничестве (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), а Жанна Назарова в посредничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Следователь свою вину не признала.

Как установил надзорный орган, в декабре 2018 года Рабинович вместе с посредниками получила первую часть от общей суммы взятки в 15 млн руб. После этого ее задержали с поличным. Подразумевалось, что, получив деньги, экс-сотрудница полиции должна была повлиять на следователя райотдела МВД, который вел уголовное дело должника знакомого ей предпринимателя. Она также должна была повлиять на руководство следственного отдела при принятии необходимого взяткодателю процессуального решения.

Дело направлено в суд. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Судом наложен арест на недвижимое имущество и денежные средства обвиняемой.

Алена Смирнова